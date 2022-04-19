Игру российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина отметили в эфире американской телекомпании NBC.

36-летний капитан снова забил в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (3:2). Для него это 48-й гол в сезоне. В гонке бомбардиров он идет на четвертом месте. Кроме того, россиянин повторил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам в одном регулярном чемпионате для игроков в возрасте 36 лет или старше.

Ведущие отметили, что Овечкина, несмотря на возраст, все еще невозможно остановить в его стремлении занять голевую позицию и забросить очередную шайбу. В Twitter NBC при этом отмечается, что Овечкин — как хорошее вино.

Хоккеист в этом сезоне провел 74 матча, в которых набрал 87 (48+39) очков при показателе полезности «+6».