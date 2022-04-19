«Монреаль» сыграет с «Миннесотой», «Сент-Луис» проведет матч с «Бостоном» в НХЛ

В ночь на 20 апреля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Сент-Луис» сыграет с «Бостоном» и другие встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат. Время — московское

02:00. «Монреаль» — «Миннесота»

02:00. «Рейнджерс» — «Виннипег»

02:00. «Тампа-Бэй» — «Детройт»

02:00. «Торонто» — «Филадельфия»

02:30. «Айлендерс» — «Флорида»

03:00. «Сент-Луис» — «Бостон»

05:00. «Анахайм» — «Лос-Анджелес»

05:00. «Ванкувер» — «Оттава»

05:30. «Сан-Хосе» — «Коламбус»

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке