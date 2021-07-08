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Фетисов поздравил российских хоккеистов «Тампы» с победой в Кубке Стэнли

11:13
Андрей Василевский. Фото USA Today Sports
Андрей Василевский. Фото USA Today Sports
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» победу «Тампы-Бэй» в финале Кубка Стэнли.

«Поздравляю ребят! Непросто выигрывать два года подряд. Василевский сейчас лучший вратарь мира. Об этом говорит его признание лучшим игроком плей-офф. Что касается Романова, то я надеюсь, что это будет его не последний финал. Желаю ему стабильности! Удастся ли «Тампе» замахнуться на третий подряд Кубок Стэнли? Это будет непросто, поверьте мне. Но все возможно, баланс в команде хороший. Но то, что они будут фаворитами на следующий сезон, это однозначно», — сказал Фетисов «СЭ».

Сегодня, 8 июля, «Тампа» выиграла второй Кубок Стэнли подряд, победив «Монреаль» (счет в серии — 4-1).

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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