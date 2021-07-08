Фетисов поздравил российских хоккеистов «Тампы» с победой в Кубке Стэнли
11:13
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» победу «Тампы-Бэй» в финале Кубка Стэнли.
«Поздравляю ребят! Непросто выигрывать два года подряд. Василевский сейчас лучший вратарь мира. Об этом говорит его признание лучшим игроком плей-офф. Что касается Романова, то я надеюсь, что это будет его не последний финал. Желаю ему стабильности! Удастся ли «Тампе» замахнуться на третий подряд Кубок Стэнли? Это будет непросто, поверьте мне. Но все возможно, баланс в команде хороший. Но то, что они будут фаворитами на следующий сезон, это однозначно», — сказал Фетисов «СЭ».
Сегодня, 8 июля, «Тампа» выиграла второй Кубок Стэнли подряд, победив «Монреаль» (счет в серии — 4-1).
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
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