Агент Мильштейн о Романове: «Его ждет достойное будущее. Говорят, что это будущая суперзвезда НХЛ»

Агент защитника «Монреаля» Александра Романова Дэн Мильштейн высказался о будущем хоккеиста в НХЛ.

«За Сашу я горд больше всех. Он достоин быть лучшим защитником клуба «Монреаль», его ждет отличное будущее. Даже ребята (Никита Кучеров и другие игроки, с кем я сейчас общался в раздевалке) в один голос заявили, что Романов — это будущая суперзвезда НХЛ», — приводит ТАСС слова Мильштейна.

21-летний Романов провел дебютный сезон в НХЛ. Вместе с «Монреалем» он дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Тампе» (счет в серии — 1-4).