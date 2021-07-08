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Агент Мильштейн о Романове: «Его ждет достойное будущее. Говорят, что это будущая суперзвезда НХЛ»

10:16
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Агент защитника «Монреаля» Александра Романова Дэн Мильштейн высказался о будущем хоккеиста в НХЛ.

«За Сашу я горд больше всех. Он достоин быть лучшим защитником клуба «Монреаль», его ждет отличное будущее. Даже ребята (Никита Кучеров и другие игроки, с кем я сейчас общался в раздевалке) в один голос заявили, что Романов — это будущая суперзвезда НХЛ», — приводит ТАСС слова Мильштейна.

21-летний Романов провел дебютный сезон в НХЛ. Вместе с «Монреалем» он дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Тампе» (счет в серии — 1-4).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11852419

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Иван Торопцев все материалы автора

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