Вайсфельд считает, что Василевский заслужил приз лучшему игроку плей-офф НХЛ

Хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал в разговоре с «СЭ» победу «Тампы-Бэй» в финале Кубка Стэнли.

«Сейчас их уже никто не остановит. А чтобы говорить о следующем сезоне, надо дождаться его начала. Посмотреть, что будет с составом команды. Если им удастся сохранить ключевых игроков, то будет хороший шанс на третий кубок. Но это не так просто сделать в связи с потолком зарплат, драфтом расширения и другими ключевыми механизмами, которые уравнивают силы команд», — сказал Вайсфельд «СЭ».

Также Вайсфельд оценил успехи Андрея Василевского и Никиты Кучерова.

«Василевский заслужил этот приз. Я бы хотел его поздравить. Если это не самый престижный индивидуальный трофей в мировом хоккее, то один из них точно. Я даже не знаю, что может быть круче этого приза. Считаю, что он заслуженно его получил. Кучерову удается показывать такую результативность за счет таланта и работы. Это простой рецепт. Другой вопрос, что кому-то чего-то из этого не хватает. У кого-то нет таланта или же работоспособности. Я очень удивлен его статистикой. Игрок пропустил практически весь сезон, начал играть с плей-офф и показывает фантастическую игру. Просто феноменальная история», — добавил Вайсфельд «СЭ».

Сегодня, 8 июля, «Тампа» выиграла второй Кубок Стэнли подряд, победив «Монреаль» (счет в серии — 4-1). Василевский получил приз «Конн Смайт Трофи», который вручают лучшему игроку плей-офф.