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Дюшарм — о серии с «Тампой»: «Мы знаем, что «Монреалю» нужно улучшить в игре»

22:40
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Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм поделился ожиданиями от четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

«Мы уже сталкивались с подобной ситуацией ранее. Все мы помним, как проигрывали 1-3 в серии первого раунда против «Торонто». Тогда мы попали в аналогичную ситуацию, однако в какой-то момент нашли путь к успеху, — цитирует Дюшарма русскоязычный сайт НХЛ. — Мы знаем, что нам нужно улучшить в нашей игре, и раньше нам это удавалось. «Тампа» заслуживает похвалы. Они усложнили нам задачу. Но мы знаем о тех корректировках, которые нам необходимо внести в свою игру. Мы знаем, какой эффект можем оказать на ход матча. Другие 29 команд лиги уже не играют. И все эти города хотели бы, чтобы в хоккей там все еще играли. Мы же все еще живы и постараемся максимально использовать свой шанс».

Тренер отметил, что забить первый гол очень важно в матче против любой команды.

«В то же время нельзя прекращать играть, если не удается забросить первую шайбу. Мне не показалось, что в предыдущем матче у нас было плохое начало встречи. Просто они сразу заставили нас заплатить за проброс, а потом и за предоставленное им большинство... Безусловно, в матче №4 нам нужно правильным образом организовать старт», — добавил Дюшарм.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» со счетом 3-0. Следующий матч состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени. В случае победы в этой игре «Молнии» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/canadiens-nuzhen-khoroshi-start-v-matche-4/c-325566246

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