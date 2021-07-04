«Нэшвилл» хочет заключить сделку с «Сиэтлом» до драфта расширения

Генеральный менеджер «Нэшвилл» Дэвид Пойл заявил, что намерен провести сделку с «Сиэтлом» перед драфтом расширения, чтобы защитить права на одного из игроков «Предаторз», сообщает Daily Faceoff.

Драфт расширения НХЛ состоится 21 июля 2021 года, где новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждой команды лиги для комплектования собственного состава.

Каждый клуб может защитить от драфта 7 нападающих, 3 защитников и 1 вратаря, либо 8 полевых игроков и 1 вратаря. Хоккеисты, имеющие в своих контрактах пункты о запрете обмена без согласия игрока, автоматически попадают в список защищенных игроков. К драфту не допускались игроки, проводящие в лиге свой первый или второй сезон, а также выбранные на входящем драфте, но не подписавшие контракт.