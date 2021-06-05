Дебур о победе над «Колорадо»: «Все лидеры «Вегаса» были великолепны»

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур подвел итоги третьего матча второго матча плей-офф НХЛ против «Колорадо» (3:2).

«На мой взгляд, все наши лидеры были великолепны. Да и вся наша команда сыграла классно. Твои лучшие игроки в таких матчах должны быть лучшими игроками. И при этом все парни в нашем составе двигались в правильном направлении.

Карлссон, Маршессо и Смит — игроки, которые определяют эту франшизу. Все они в какой-то момент своей карьеры пропали из виду. Но сейчас они выходят на лед в каждом матче и показывают, как против них сложно играть. Такую химию очень сложно повторить», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 7 июня и начнется в 3:30 мск.