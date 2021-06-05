Рантанен: «Мы совершили всего пару ошибок, но это нам дорого стоило против такой команды, как «Вегас»

Форвард «Колорадо» Микко Рантанен подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса» (2:3).

«Мы знали, что они собираются пойти вперед на последних 10 минутах, именно это они и сделали. Я думаю, что мы совершили всего пару ошибок, но это нам дорого стоило против такой хорошей команды, как «Вегас». Нет момента, когда ты можешь заснуть. Грубауэр снова сыграл великолепно, но мы не можем рассчитывать на то, что он будет делать 50 сейвов каждый вечер», — приводит слова Рантанена официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 7 июня и начнется в 3:30 мск.