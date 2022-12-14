Овечкин сделал хет-трик в победном матче «Вашингтона» с «Чикаго»

«Чикаго» на своем льду проиграл «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:7. «Кэпиталз» одержали пятую победу подряд.

Российский нападающий Александр Овечкин забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу. Его признали первой звездой встречи.

Всего на счету 37-летнего Овечкина теперь 800 голов в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает 3-е место среди всех игроков НХЛ. Больше него забросили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Защитник Дмитрий Орлов отметился одним голом, а Евгений Кузнецов — голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Вашингтон» — 3:7 (1:2, 1:2, 1:3)

Голы: Овечкин — 18 (Карлсон, Шири), 0:24 — 0:1. Овечкин — 19 (бол., Шири, Милано), 8:14 — 0:2. Т. Джонсон — 3 (Маккейб, Хайра), 19:00 — 1:2. ван Римсдайк — 3 (Овечкин, Строум), 24:56 — 1:3. Тэйвз — 9 (бол., Рэддиш), 31:38 — 2:3. Дауд — 5 (Хэтэуэй, Обе-Кубель), 37:18 — 2:4. Овечкин — 20 (Манта, Кузнецов), 46:34 — 2:5. Манта — 8 (Дженсен), 48:59 — 2:6. Доми — 10 (Митчелл, Кейн), 58:51 — 3:6. Орлов — 1 (Обе-Кубель, Хэтэуэй), 59:24 — 3:7.

Вратари: Мразек — Линдгрен.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (9+15+5) — 30 (11+10+9).

Наши: — - Кузнецов (17.41/1/+1), Овечкин (16.55/5/+3), Орлов (22.05/2/+3).

14 декабря. Чикаго. United Center.