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Сегодня, 07:20

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу? Расклады после 800-го гола Александра

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу
Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

Теперь на счету 37-летнего россиянина 800 шайб в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает 3-е место среди всех игроков НХЛ. Больше него забросили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того чтобы выйти на 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще одну шайбу, на 1-е — 94.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
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Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 800-го гола Овечкина. Текущее положение

Овечкин сделал хет-трик в победном матче «Вашингтона» с «Чикаго»
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 29 21 8 44
2 Каролина 28 16 12 38
3 Питтсбург 29 17 12 38
4 Айлендерс 30 17 13 35
5 Рейнджерс 30 15 15 35
6 Вашингтон 31 15 16 34
7 Филадельфия 30 9 21 25
8 Коламбус 28 10 18 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 28 23 5 47
2 Торонто 30 19 11 44
3 Тампа-Бэй 28 18 10 37
4 Детройт 28 13 15 32
5 Флорида 30 14 16 32
6 Монреаль 28 14 14 30
7 Баффало 29 13 16 28
8 Оттава 28 12 16 26
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 30 17 13 39
2 Виннипег 28 18 10 37
3 Колорадо 27 15 12 32
4 Миннесота 28 15 13 32
5 Нэшвилл 27 12 15 27
6 Сент-Луис 29 13 16 27
7 Аризона 27 9 18 22
8 Чикаго 27 7 20 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 21 10 43
2 Сиэтл 28 16 12 35
3 Лос-Анджелес 32 15 17 35
4 Эдмонтон 30 17 13 34
5 Калгари 29 13 16 31
6 Ванкувер 28 12 16 27
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 30 7 23 17
Результаты / календарь
4.12
5.12
6.12
7.12
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13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
14.12 03:00
Баффало – Лос-Анджелес
 6 : 0
14.12 03:00
Бостон – Айлендерс
4 : 3 Б
14.12 03:00
Нью-Джерси – Даллас
 1 : 4
14.12 03:00
Тампа-Бэй – Сиэтл
 6 : 2
14.12 03:00
Торонто – Анахайм
 7 : 0
14.12 03:00
Флорида – Коламбус
 4 : 0
14.12 03:00
Детройт – Каролина
 0 : 1
14.12 04:00
Виннипег – Вегас
 5 : 6
14.12 04:00
Нэшвилл – Эдмонтон
 3 : 6
14.12 05:00
Чикаго – Вашингтон
 3 : 7
14.12 05:00
Колорадо – Филадельфия
 3 : 2
14.12 06:30
Сан-Хосе – Аризона
 3 : 2
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 30 59
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 30 51
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

29 44
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 30 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 30 23
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

29 23
И КН
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 11 1.70
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 20 1.83
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 12 2.02
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