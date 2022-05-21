Чиаро: «Василевский просто монстр в воротах. Он очень большой»

Защитник «Флориды» Бен Чиаро поделился мнением об игре вратаря «Тампы» Андрея Василевского.

«Василевский просто монстр в воротах. Он очень большой. Он занимает так много места в воротах, так что, когда вы бросаете в него, не кажется, что в нем есть какие-то дыры», — приводит слова Чиаро официальный сайт НХЛ.

Российский вратарь выиграл 55-й матч в плей-офф и поднялся на 18-е место в истории, обойдя Терри Савчака. От занимающего десятое место Жака Планта Андрей отстает на 16 побед, от рекордсмена лиги Патрика Руа — на 96.

В текущем плей-офф Василевский провел 9 матчей, в которых 6 раз победил и пропустил 24 шайбы при 91,5 процента отраженных бросков.