Макдэвид набрал 20 очков за 9 матчей плей-офф. Быстрее него это сделали только Гретцки и Босси

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Калгари».

Таким образом, на счету 25-летнего канадца 20 (6+14) очков в девяти матчах текущего плей-офф. Быстрее него столько очков набрали только Уэйн Гретцки (1981, 1983, 1985, 1987) и Майк Босси (1981), которым потребовалось 8 матчей.

Также 20 очков в 9 матчах плей-офф набирали Марио Лемье (1992), Марк Мессье (1988), Рик Миддлтон (1983), Барри Педерсон (1983) и Дэррил Ситлэр (1977).