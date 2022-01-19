Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин возглавил список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.

«Александр молодец! Он великий игрок, это понятно всем. Очень рад за Сашу. Радуюсь его голам и надеюсь, что будет продолжать показывать такой результат и в дальнейшем. Главное, чтобы не было травм. Если говорить об его участии на Олимпиаде в 2026 году, то все будет зависеть от того, в какой форме будет Александр. Просто хочу пожелать ему удачи», — сказал Яшин «СЭ».

19 января в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:3 ОТ) 36-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой.

Теперь на счету россиянина 55 (27+28) очков в 40 матчах, он опередил форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, у которого 54 (26+28) очка в 35 играх.