Каспарайтис: «Хочу, чтобы Овечкин обогнал не только Ягра, но и Гретцки»

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис выразил надежду на то, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин станет лучшим снайпером в истории НХЛ.

«Круто, что Саша Овечкин так мчится к мировым рекордам. Я играл в одной команде с Яромиром Ягром в «Питтсбурге» и «Рейнджерс». Мне приятно то, что сейчас делает Овечкин. Я хочу, чтобы он обогнал не только Ягра, но и Уэйна Гретцки. Главное, чтобы все было без травм. Думаю, Саша обязательно обгонит Яромира, а затем я хочу, чтобы он обогнал и Уэйна. Конечно, это должно случиться. Это два великих форварда», — приводит «Чемпионат» слова Каспарайтиса.

После матча «Вашингтона» с «Виннипегом» (4:3 ОТ) на счету Овечкина 757 заброшенных шайб за все время выступлений в НХЛ. Россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, отставая от идущего на третьей строчке Яромира Ягра (766) на 9 голов. Лидером в списке является Уэйн Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801).