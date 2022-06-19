Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на разгромную победу «Колорадо» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (7:0).

«Такой счет — еще не показатель, — сказал Плющев «СЭ». — Бывает, что для одних игры не складываются, а у других залетает все. Серия только началась, все впереди. Такой результат может сыграть как в положительную сторону, так и в отрицательную. Одна команда может мобилизоваться, а другая расслабиться».

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 21 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.