Бывший главный тренер сборной России Плющев объяснил результативность Ничушкина

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результативность форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина, который был признан первой звездой матча по итогам второй игры финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (7:0).

«Мы видим, что Ничушкин поймал кураж в последних матчах. Выглядит он очень убедительно. Хотелось бы пожелать ему хорошей, удачной серии. В таких матчах у одних залетает все, у других ничего. А после начинается добивание младенца. Следующие матчи будут в другом ключе», — сказал Плющев «СЭ».

27-летний россиянин оформил дубль. Второй звездой признан вратарь «Эвеланш» Дарси Кемпер, третья звезда — защитник Кайл Макар, забросивший две шайбы.

В текущем сезоне Ничушкин провел 16 матчей, в которых набрал 13 (8+5) очков.