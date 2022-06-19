Стэмкос: «Мы просто бросили Василевского на произвол судьбы. Теперь мы у него в должниках»

Капитан «Тампы» Стэмкос заявил, что команда подвела Василевского во втором матче с «Колорадо»

Нападающий и капитан «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал игру вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского во втором матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо» (0:7).

Россиянин установил личный антирекорд, впервые в карьере пропустив 7 шайб за одну игру в плей-офф.

«Мы просто бросили Андрея на произвол судьбы. Он был нашей опорой многие годы. Теперь мы у него в должниках, мы обязаны сыграть намного лучше в третьем матче», — приводит журналист Грег Вышински слова Стэмкоса.

«Тампа» проигрывает «Колорадо» в серии со счетом 0-2. Третий матч пройдет 21 июня, начало — в 3.00 (мск).