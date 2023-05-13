Бушар установил рекорд XXI века по очкам в большинстве среди защитников в одном плей-офф

«Вегас» обыграл «Эдмонтон» в пятом матче полуфинала «Запада» плей-офф НХЛ со счетом 4:3.

В этом матче двумя результативными передачами отметился защитник «Эдмонтона» Эван Бушар, который оформил 15-е очко в текущем плей-офф при игре в большинстве.

Бушар превзошел лучший результат XXI века по очкам в большинстве среди защитников в одном плей-офф НХЛ.

Предыдущий рекорд принадлежал хоккеисту «Тампы» Виктору Хедману.

Рекорд НХЛ за всю историю принадлежит Элу Макиннису, который оформил 23 очка в 1989 году.