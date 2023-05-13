Барбашев установил личный рекорд по очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли

«Вегас» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Эдмонтон» (4:3).

Форвард «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился результативной передачей. Таким образом, 27-летний россиянин набрал 7 (4+3) очков в плей-офф и установил собственный рекорд по результативности в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Лучшим результатом Барбашева были 6 (3+3) очков в 25 матчах в составе «Сент-Луиса» в сезоне-2018/19.