Панарин: «Бобровский — мой лучший друг в хоккее. Он замечательный человек»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о дружбе с вратарем «Флориды» Сергеем Бобровским.

«Он мой лучший друг в хоккее. Прежде всего, он невероятный парень, замечательный человек. Мы можем говорить обо всем целый день и можем говорить друг другу что угодно. Некоторые люди говорят о нескольких вещях, но с ним мы можем говорить обо всем», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

«Рейнджерс» в полуфинале Кубка Стэнли встретятся с «Флоридой». Первый матч серии пройдет 23 мая и начнется в 3:00 мск.