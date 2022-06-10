Галлан: «Хоккеисты «Рейнджерс» должны показать лучшую игру и дать шанс на седьмой матч серии с «Тампой»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан подвел итоги пятого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (1:3).

«Сегодня было тяжело. У нас будет тяжелая ночь, но завтра мы сядем в самолет и будем готовы сыграть в Тампа-Бэй. Это будет битва. У них хорошая команда, поэтому они являются чемпионами Кубка Стэнли. Нам нужно показать свою лучшую игру и выиграть матч, чтобы дать себе шанс на седьмую встречу», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 12 июня и начнется в 3:00 мск.