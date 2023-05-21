Бобровский признан первой звездой второго матча «Флориды» с «Каролиной»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан первой звездой второго матча финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Каролины» (2:1 ОТ).

Россиянин отразил 37 из 38 бросков.

Второй звездой стал форвард «Пантерз» Мэттью Ткачук, который забросил победную шайбу в овертайме. Третья звезда — еще один нападающий «Флориды» Александр Барков, на счету которого один гол.

«Флорида» ведет в серии с «Каролиной» со счетом 2-0. Третий матч состоится 23 мая.