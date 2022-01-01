Бэкстрем — о новом рекорде Овечкина: «Это потрясающе. Это великолепно»
21:24
Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем поздравил партнера по команде Александра Овечкина с новым рекордом. Российский нападающий установил еще один рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — по забитым голам в большинстве (275).
«Это потрясающе. Это великолепно. Во-первых, никто не любит забивать голы так, как он. А сейчас почти каждая его шайба — это новый рекорд. Он дарит нам столько эмоций, столько притяных воспоминаний. Это классно», — приводит слова Бэкстрема в Twitter журналист Том Гулитти.
Овечкин побил рекорд Дэйва Андрейчука, который имел на счету 274 шайбы при численном преимуществе.
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика
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