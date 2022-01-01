Вечером 1 января и в ночь на 2-е пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

21:00. «Бостон» — «Баффало»

21:00. «Коламбус» — «Каролина»

21:00. «Флорида» — «Монреаль»

22:00. «Айлендерс» — «Эдмонтон»

22:00. «Нэшвилл» — «Чикаго»

03:00. «Миннесота» — «Сент-Луис»

03:00. «Торонто» — «Оттава»

06:00. «Сиэтл» — «Ванкувер»

06:30. «Лос-Анджелес» — «Филадельфия»

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //

Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»