НХЛ, расписание матчей 1 и 2 января: «Миннесота» — «Сент-Луис» и другие игры
18:00
Вечером 1 января и в ночь на 2-е пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
21:00. «Коламбус» — «Каролина»
22:00. «Айлендерс» — «Эдмонтон»
03:00. «Миннесота» — «Сент-Луис»
06:30. «Лос-Анджелес» — «Филадельфия»
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //
Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»
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