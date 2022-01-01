«Эдмонтон» в экстренном порядке вызвал голкипера Коновалова
20:56
«Эдмонтон» в экстренном порядке вызвал из фарма вратаря Илью Коновалова. Он будет резервным голкипером в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс», сообщает пресс-служба клуба.
В этом сезоне 23-летний Коновалов провел 10 матчей в АХЛ. Он еще не дебютировал в НХЛ.
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