«Эдмонтон» в экстренном порядке вызвал голкипера Коновалова

«Эдмонтон» в экстренном порядке вызвал из фарма вратаря Илью Коновалова. Он будет резервным голкипером в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс», сообщает пресс-служба клуба.

? #Oilers roster move ?



Goaltender Iyla Konovalov has been recalled from the taxi squad under emergency conditions. #LetsGoOilers pic.twitter.com/1m8CWoYuo2 — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) January 1, 2022

В этом сезоне 23-летний Коновалов провел 10 матчей в АХЛ. Он еще не дебютировал в НХЛ.