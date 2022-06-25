Андрей Василевский одержал 30-ю победу на выезде в плей-офф НХЛ

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский одержал 30-ю победу на выезде в плей-офф НХЛ.

Сегодня, 25 июня Василевский отразил 35 из 37 бросков в выездном матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:2).

Россиянин делит 9-е место по числу выигранных матчей в гостях в плей-офф НХЛ с Кертисом Джозефом (оба — 30). Рекорд по этому показателю принадлежит Патрику Руа (63).

Счет в серии «Тампа» — «Колорадо» — 2-3. Шестой матч финала Кубка Стэнли пройдет в Тампе на стадионе «Амали Арена» 27 июня, начало — в 3.00 (мск).

Список лучших вратарей НХЛ по числу выездных побед в плей-офф:

1. Патрик Руа (63)

2. Мартин Бродо (50)

3. Марк-Андре Флери (44)

4. Грант Фюр (40)

5. Билли Смит (35)

6. Эд Белфор (34)

6. Кен Драйден (34)

8. Майк Вернон (32)

9. Кертис Джозеф (30)

9. Андрей Василевский (30)