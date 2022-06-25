Сергачев установил личный рекорд по голевым передачам в одном розыгрыше Кубка Стэнли

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал две голевых передачи в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:2).

Сергачев установил личный рекорд по результативным передачам за один розыгрыш плей-офф НХЛ — 8. До этого россиянину удавалось сделать 7 голевых пасов в плей-офф сезона-2019/20.

Также Сергачев вышел на чистое второе место по результативным передачам в Кубке Стэнли в истории «Тампы». У россиянина 22 голевых паса, он опередил Райана Макдону (21) и уступает только Виктору Хедману (84).

Всего у Сергачева 10 (2+8) очков в 22 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ.