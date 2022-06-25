«Тампа» — «Колорадо»: видеообзор пятого матча финала Кубка Стэнли

«Тампа» на выезде победила «Колорадо» в пятом матче финала плей-офф НХЛ — 3:2.

У гостей забросили Ян Рутта, Никита Кучеров и Ондржей Палат. Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев сделал две голевых передачи, а вратарь Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков и стал третьей звездой матча.

В составе «Колорадо» отличились Валерий Ничушкин и Кэйл Макар.

«Тампа» проигрывает «Колорадо» в серии со счетом 2-3. Шестой матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет 27 июня в Тампе, начало запланировано на 3.00 (мск).