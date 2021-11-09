Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал шайбу нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче против «Баффало» (5:3).

«Овечкин — это один из самых великих игроков, — сказал Бадюков «СЭ». — Об этом уже сейчас, наверное, правильно говорить. Олимпийский год дал для Александра дополнительную мотивацию — особенно тот факт, что НХЛ будет на Олимпиаде. Игры — это мечта всей жизни. Овечкин в данный момент находится в прекрасной форме. На Олимпиаде он будет основным игроком, который готов вести команду за собой. Это, мне кажется, основоположник успеха».

Бадюков также отметил, что у Овечкина все еще впереди.

«Многие и до 40 лет играют на очень хорошем уровне. У Овечкина, в его 36, все еще впереди. Он правильно относится к своему организму. Овечкин — это человек, который показывает здоровый образ жизни. А также, у него прекрасная семья, которая его мотивирует. Когда у тебя все в порядке дома, то все это переносится на лед. Чувство ответственности перед болельщиками, семьей, страной выходит в положительный результат», — добавил Бадюков.

Овечкин в матче с «Баффало» (5:3) набрал 3 (1+2) очка и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, сравнявшись с Бреттом Халлом. В активе обоих хоккеистов по 741 голу, первое место занимает Уэйн Гретцки (894), следом идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).