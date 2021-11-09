Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки, Хоу и Ягра? Все расклады

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 741-й в лиге. По этому показателю Овечкин сравнялся с Бреттом Халлом и делит с ним четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того, чтобы выйти на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 26 голов, на 2-е — 61, на 1-е — 154.