Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки, Хоу и Ягра? Все расклады
Овечкину надо забить 154 гола, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ
06:00
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».
Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 741-й в лиге. По этому показателю Овечкин сравнялся с Бреттом Халлом и делит с ним четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
Таким образом, для того, чтобы выйти на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 26 голов, на 2-е — 61, на 1-е — 154.
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