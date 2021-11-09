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Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки, Хоу и Ягра? Все расклады

Овечкину надо забить 154 гола, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ
06:00
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 741-й в лиге. По этому показателю Овечкин сравнялся с Бреттом Халлом и делит с ним четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того, чтобы выйти на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забить еще 26 голов, на 2-е — 61, на 1-е — 154.

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Сергей Разин все материалы автора
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