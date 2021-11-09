Кожевников: «Овечкина теперь не остановить! Пару лет без травм — и будем праздновать»
Олимпийский чемпион предположил, в каком случае Овечкин сможет побить рекорд Гретцки
12:31
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал 741-ю шайбу нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.
«Молодец! Овечкина завели, а теперь его не остановить. Дай бог, чтобы было без травм пару лет. И будем праздновать. У Овечкина всегда так сезоны начинались. Вы забываете, что в начале на него что-то ложилось, а потом все равно свои 50 шайб забивал. Красавец! Если у Овечкина не будет травм, то Гретцки съест», — сказал Кожевников «СЭ».
Овечкин в матче с «Баффало» (5:3) набрал 3 (1+2) очка и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, сравнявшись с Бреттом Халлом. В активе обоих хоккеистов по 741 голу, первое место занимает Уэйн Гретцки (894), следом идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).
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