Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, сыгравшим 1400 матчей в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, сыгравшим 1400 матчей в НХЛ.

Игра регулярного чемпионата против «Флориды» стала для 38-летнего хоккеиста 1400-й в лиге.

Овечкину принадлежит рекорд по числу проведенных матчей в НХЛ среди россиян. Второе место занимает Алексей Ковалев, у которого 1316 игр в лиге. На третьей строчке — Сергей Гончар (1301). Ближе всего к Овечкину по этому показателю среди действующих российских хоккеистов находится Евгений Малкин (1117).

Также Александр Овечкин вышел на чистое десятое место в истории НХЛ по числу матчей, проведенных в лиге за одну команду.