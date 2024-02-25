«Рейнджерс» повторили клубный рекорд по числу выигранных матчей подряд

«Рейнджерс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Команда из Нью-Йорка одержала десятую победу подряд — это повторение клубного рекорда. До этого «Рейнджерс» дважды в истории выигрывали десять встреч кряду — в сезонах-1939/40 и -1972/73.

Ньюйоркцы лидируют в таблице Восточной конференции НХЛ с 81 очком в 58 матчах сезона-2023/24. Команда проведет следующую игру на выезде против «Коламбуса» 26 февраля.