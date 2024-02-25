Овечкин вышел на десятое место в истории НХЛ по числу матчей за одну команду

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на чистое десятое место в истории НХЛ по числу матчей за одну команду в лиге.

Игра регулярного чемпионата против «Флориды» стала для 38-летнего форварда 1400-й в составе «Кэпиталз».

Рекорд по числу матчей за одну команду в истории НХЛ принадлежит Горди Хоу («Детройт», 1687).

Следом идут Патрик Марло («Сан-Хосе», 1607), Никлас Лидстрем («Детройт», 1564), Алекс Дельвеккио («Детройт», 1550), Шейн Доун («Виннипег» / «Финикс» / «Аризона», 1540), Рэй Бурк («Бостон», 1518), Стив Айзерман («Детройт», 1514), Майк Модано («Миннесота» / «Даллас», 1459) и Джонни Буцик («Бостон», 1436).