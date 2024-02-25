Маршессо стал первым хоккеистом в истории «Вегаса», забросившим 30 шайб в двух сезонах

Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

Этот гол стал для 33-летнего канадца 30-м в сезоне-2023/24. Маршессо стал первым хоккеистом в истории «Вегаса», которому удалось забросить 30 шайб в двух регулярных чемпионатах — до этого форвард достигал данной отметки в сезоне-2021/22.

«Вегас» выступает в НХЛ с сезона-2017/18, Маршессо играет за команду с момента ее вступления в лигу.