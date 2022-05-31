Радулов может получить в «Ак Барсе» до 150 миллионов рублей за год

Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Радулов, отыгравший последние пять лет за «Даллас», может перейти в «Ак Барс».

По нашей информации, вместе с бонусами Радулов может заработать в Казани до 150 миллионов рублей за год.

В сезоне-2021/22 Радулов набрал 22 (4+18) очка в 71 матче за «Даллас» в регулярном чемпионате НХЛ.

В плей-офф «Старз» проиграли «Калгари» в первом раунде со счетом 3-4, 35-летний россиянин принял участие в 3 играх и не отличился результативными действиями.