Агент Радулова рассказал, что хоккеист подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом»

Двукратный чемпион мира Александр Радулов подписал контракт с казанским хоккейным клубом «Ак Барс». Об этом сообщил агент игрока Юрий Николаев.

«Соглашение Радулова с «Ак Барсом» рассчитано на два года. Александр Валерьевич взрослый человек и, поверьте мне, он сам выбирает карьерный путь», — сказал Николаев ТАСС.

Как стало известно «СЭ», вместе с бонусами Радулов может заработать в Казани до 150 миллионов рублей.

В сезоне-2021/22 Радулов набрал 22 (4+18) очка в 71 матче за «Даллас» в регулярном чемпионате НХЛ.