Полиция арестовала болельщика «Рейнджерс», который ударил фаната «Тампы»

Полиция арестовала болельщика «Рейнджерс», который атаковал фанаты «Тампы», сообщает журналист Эван Аксельбанк.

Нападавший был идентифицирован как 29-летний Джеймс Анастасио. По данным источника, он также напал на свидетеля, который пытался его остановить.

Задержанному предъявили обвинение по двум случаям нападения, двум случаям хулиганства и двум случаям домогательств.

Напомним, болельщики «Рейнджерс» и «Тампы» подрались на стадионе после пятого матча 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

После игры болельщик «Тампы» начал дразнить одного из болельщиков «Рейнджерс», в результате чего получил удар по лицу и упал без сознания.