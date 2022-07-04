Матыцин о хоккеисте Федотове: «Живите по закону, и все у вас будет хорошо»

Матыцин призвал жить по закону в ответ на ситуацию вокруг хоккеиста Федотова

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что находится в тесном контакте с министерством обороны РФ по ситуации вокруг хоккеиста Ивана Федотова.

«Вопрос организации быта военнослужащих находится в сфере министерства обороны РФ. Если будет надо, мы будем сотрудничать. Мы находимся в тесном контакте с министерством обороны. Живите по закону, и все у вас будет хорошо», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Голкипер 1 июля был задержан в Санкт-Петербурге за уклонение от службы в армии.

Ранее «СЭ» сообщил, что хоккеист в данный момент находится в воинской части номер 56529-3 (ранее ее номер был 59075) в Северодвинске — городе в Архангельской области. Там располагается учебный центр ВМФ России, в котором он пробудет до сентября 2022 года. После этого решится, где Федотов будет проходить службу.

У обладателя Кубка Гагарина в составе ЦСКА истек контракт с красно-синими. Федотов уже подписал соглашение с «Филадельфией» на один год.