Защита хоккеиста Федотова обратилась в военную прокуратуру

Алексей Пономарев, адвокат вратаря сборной России Ивана Федотова, обратится в военную прокуратуру по поводу задержания спортсмена для прохождения воинской службы.

«Данную ситуацию, связанную с его местонахождением, я комментировать не буду. Иск в суд подан, — цитирует Пономарева ТАСС. — Как я и говорил ранее, в нем мы требуем признать незаконным и отменить решение призывной комиссии. В военную прокуратуру мы тоже обратились».

Напомним, что голкипер 1 июля был задержан в Санкт-Петербурге за уклонение от службы в армии.

Ранее «СЭ» сообщил, что хоккеист в данный момент находится в воинской части номер 56529-3 (ранее ее номер был 59075) в Северодвинске — городе в Архангельской области. Там располагается учебный центр ВМФ России, в котором он пробудет до сентября 2022 года. После этого решится, где Федотов будет проходить службу.

У обладателя Кубка Гагарина в составе ЦСКА истек контракт с красно-синими. Федотов уже подписал соглашение с «Филадельфией» на один год.