Стало известно, в какой воинской части находится вратарь сборной России Федотов

По информации «СЭ», голкипер Иван Федотов в данный момент находится в воинской части номер 59075 в Северодвинске — городе в Архангельской области. Там располагается учебный центр ВМФ России.

На днях хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге, он обвиняется в уклонении от службы в армии.

У обладателя Кубка Гагарина в составе ЦСКА истек контракт с красно-синими. Федотов уже подписал соглашение с «Филадельфией» на один год.

3 июля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отказался комментировать ситуацию с голкипером сборной России.