Фетисов считает, что Овечкин может сломать себе ноги в коньках для шорт-трека

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что российскому хоккеисту Александру Овечкину не стоит участвовать в забеге по шорт-треку.

«Конечно, выступление Овечкина в шорт-треке будет интересным, — цитирует Фетисова ТАСС. — Он точно мимо себя никого не пропустит, главное — занять правильную позицию. Ему надо бегать на хоккейных коньках, потому что в коньках для шорт-трека он себе все ноги переломает».

Ранее президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев предложил Овечкину выступить на соревнованиях по шорт-треку.

25 июня 36-летний хоккеист принял участие в товарищеском матче «Динамо» с командой блогеров «Амкалом» (5:0). Форвард «Вашингтона» забил первый гол в игре.