Овечкин: «Надеюсь, еще получится сыграть и на чемпионате мира, и на Олимпиаде»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что хотел бы еще сыграть на Олимпиаде в составе сборной России.

«Надеюсь на то, что еще получится сыграть и на чемпионате мира, и на Олимпийских играх», — приводит слова Овечкина официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года. На Олимпиаде-2022 российская сборная завоевала серебряные медали, уступив в финале Швеции.