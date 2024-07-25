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Овечкин: «Надеюсь, еще получится сыграть и на чемпионате мира, и на Олимпиаде»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что хотел бы еще сыграть на Олимпиаде в составе сборной России.

«Надеюсь на то, что еще получится сыграть и на чемпионате мира, и на Олимпийских играх», — приводит слова Овечкина официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года. На Олимпиаде-2022 российская сборная завоевала серебряные медали, уступив в финале Швеции.

Источник: Сайт ФХР
Александр Овечкин
Сборная России по хоккею
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