Лига Восточного побережья не будет возобновлять сезон из-за коронавируса

Хоккейная лига Восточного побережья (ECHL) приняла решение не возобновлять сезон. Причина — пандемия коронавируса.

— Решение отменить оставшуюся часть сезона не является легким, поскольку это эмоциональное время для наших игроков, тренеров, команд, болельщиков, — приводятся на официальном сайте ECHL слова комиссаралиги Райана Крелина. — Каждый проходящий день вызывает дополнительные опасения за безопасность людей. Когда мы приняли меры предосторожности совместно с нашими местными властями для предотвращения распространения коронавируса, стало очевидно, что это разумное решение. Наша игра и продукт основаны на наших болельщиках и их способности подбадривать любимую команду и игроков. Без этой социальной среды и игровой атмосферы — это не то же самое.

От имени ECHL и нашего совета управляющих мы благодарим Ассоциацию профессиональных хоккеистов за их помощь в это беспрецедентное время и за то, что работали, чтобы принять это решение в интересах ECHL и его игроков. Это решение дает нашим игрокам возможность вернуться в свои дома и устраняет неопределенность, которая существует в настоящее время.