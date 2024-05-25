Арниэл стал новым главным тренером «Виннипега»

«Виннипег» объявил о назначении Скотта Арниэла на пост главного тренера.

Последние два сезона 61-летний специалист входил в тренерский штаб «Виннипега» в качестве ассистента. Ранее он также работал главным тренером «Коламбуса» и нескольких клубов АХЛ.

6 мая Рик Боунесс, который возглавлял «Виннипег» с 2022 года, объявил о завершении карьеры.

В сезоне-2023/24 «Джетс» заняли 2-е место в Западной конференции и проиграли «Колорадо» в первом раунде плей-офф НХЛ (1-4 в серии).