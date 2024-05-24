Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 13:45

Плющев считает, что сборная России не дошла бы до полуфинала ЧМ

Сергей Жуков
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер России Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» высказался об уровне чемпионата мира по хоккею 2024 года.

«Мне интересно смотреть этот чемпионат. Уровень турнира очень высокий. Все команды, которые попали в плей-офф, — североамериканцы, скандинавы, Чехия и Швейцария, показывают показывают очень сильный и мощный хоккей, который на сегодняшний день у них идет в одном направлении. Наверное, что-то чемпионат мира потерял из-за отсутствия России. Я думаю, нашим специалистам надо смотреть все матчи, покольку в будущем нам выступать на междунородном уровне. Ни один специалист не откажется смотреть на то, какие происходят новшества в хоккее. К сожалению, сейчас по некоторым тенденциям мы уступаем», — сказал Плющев «СЭ».

Также специалист считает, что сборная России не дошла бы до полуфинала чемпионат мира, но попала бы в топ-8.

«Там совершенно другой стиль игры и судейство. У нас с хоккеистов одуванчики сдувают. После любого столкновения сразу свистят. А на чемпионате мира дают действовать достаточно жестко. Наши хоккеисты были бы не готовы к такой борьбе. Есть и другие компоненты, где мы уступаем. Это было видно еще 7 лет назад, когда на очередном чемпионате мира мы проиграли. Я тогда сказал: нам надо перестраивать систему, но все посчитали, что у нас и так все хорошо», — добавил Плющев.

В полуфинале чемпионата мира сборная Канады сыграет против Швейцарии, а Швеция встретится с хозяевами соревнований — чехами. Обе игры пройдут в субботу, 25 мая. Финал и матч за 3-е место запланированы на воскресенье, 26 мая.

Хоккей
Сборная России по хоккею
Владимир Плющев
5
1
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Матвей Сафонов может стать сменщиком Доннаруммы в «ПСЖ»
Сафонов может перейти из «Краснодара» в «ПСЖ»
Погибшие при атаке на Симферопольский район Крыма шли домой со стройки
Канада – на Швейцарию, шведы – на хозяев, а у США – 64 года без золота. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 23 мая
Адвокат рассказала о наказании для дачников за выращивание ипомеи трехцветной
Источник рассказал версию жены Шамарина о причинах его ареста
Популярное видео
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Швеция — Финляндия: видеообзор четвертьфинала чемпионата мира

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости