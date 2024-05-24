Плющев считает, что сборная России не дошла бы до полуфинала ЧМ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» высказался об уровне чемпионата мира по хоккею 2024 года.

«Мне интересно смотреть этот чемпионат. Уровень турнира очень высокий. Все команды, которые попали в плей-офф, — североамериканцы, скандинавы, Чехия и Швейцария, показывают показывают очень сильный и мощный хоккей, который на сегодняшний день у них идет в одном направлении. Наверное, что-то чемпионат мира потерял из-за отсутствия России. Я думаю, нашим специалистам надо смотреть все матчи, покольку в будущем нам выступать на междунородном уровне. Ни один специалист не откажется смотреть на то, какие происходят новшества в хоккее. К сожалению, сейчас по некоторым тенденциям мы уступаем», — сказал Плющев «СЭ».

Также специалист считает, что сборная России не дошла бы до полуфинала чемпионат мира, но попала бы в топ-8.

«Там совершенно другой стиль игры и судейство. У нас с хоккеистов одуванчики сдувают. После любого столкновения сразу свистят. А на чемпионате мира дают действовать достаточно жестко. Наши хоккеисты были бы не готовы к такой борьбе. Есть и другие компоненты, где мы уступаем. Это было видно еще 7 лет назад, когда на очередном чемпионате мира мы проиграли. Я тогда сказал: нам надо перестраивать систему, но все посчитали, что у нас и так все хорошо», — добавил Плющев.

В полуфинале чемпионата мира сборная Канады сыграет против Швейцарии, а Швеция встретится с хозяевами соревнований — чехами. Обе игры пройдут в субботу, 25 мая. Финал и матч за 3-е место запланированы на воскресенье, 26 мая.