Шестеркин признан второй звездой второго матча «Рейнджерс» — «Флорида»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков второго матча полуфинальной серии «Рейнджерс» — «Флорида» (2:1 ОТ).

Третьей звездой встречи признан российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. Он отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал российский голкипер нью-йоркской команды Игорь Шестеркин. Он отразил 26 из 27 бросков.

Возглавил тройку форвард Барклай Гудроу, который забросил победную шайбу в овертайме.