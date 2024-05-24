В четверг, 23 мая, были сыграны заключительные матчи 1/4 финала чемпионата мира-2024.

Таким образом, стали известны все полуфинальные пары. В первом матче 1/2 финала Канада сыграет против Швейцарии, а в другом — Швеция встретится с Чехией. Обе игры пройдут в субботу, 25 мая.

В матч-центре «СЭ» можно будет следить за формальными событиями игр в рамках чемпионата мира-2024.

Чемпионат мира по хоккею: пары 1/2 финала — расписание и время начала матчей

15:20. Канада — Швейцария

19:20. Швеция — Чехия

В России матчи ЧМ-2024 по хоккею покажут на каналах холдинга «Матч». В прямом эфире смотреть видеотрансляции игр турнира в Чехии можно будет бесплатно на «Матч ТВ», а также входящих в разные пакеты цифрового телевидения «Матч Игра» и «Матч Страна». Некоторые встречи чемпионата мира-2024 будут доступны эксклюзивно на сайте matchtv.ru.