«Рейнджерс» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» выиграли у «Флориды» (2:1 ОТ) во втором матче полуфинала Кубка Стэнли и сравняли счет в серии — 1-1.

У «Пантерз» голом отметился Картер Верхэге. Голы команды из Нью-Йорка на счету Винсента Трочека и Барклая Гудроу.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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